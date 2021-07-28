Павелко: «У «Ворсклы» амбициозные планы. Говорили о реконструкции стадиона»

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко побывал на открытии спортивного комплекса «Ворсклы». Функционер прокомментировал развитие футбольной инфраструктуры полтавским клубом. Его слова передает пресс-служба УАФ.

Пользуясь случаем, мы поговорили с представителями Полтавщины о совершенствовании футбольной инфраструктуры – в частности в спортивном комплексе «Ворсклы», а также в регионе в целом, о перспективах детско-юношеского футбола региона.

Также с руководством полтавского клуба говорили о предстоящей реконструкции стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского. У клуба амбициозные планы, и это не может не радовать.