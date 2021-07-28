Президент «Ворсклы» назвал цели команды на сезон
Павелко: «У «Ворсклы» амбициозные планы. Говорили о реконструкции стадиона»
Президент УАФ посетил открытие спортивного комплекса полтавчан
Андрей Павелко / Фото - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко побывал на открытии спортивного комплекса «Ворсклы». Функционер прокомментировал развитие футбольной инфраструктуры полтавским клубом. Его слова передает пресс-служба УАФ.
Хотел бы поблагодарить президента «Ворсклы» Романа Черняка и вице-президента клуба Олега Лысака, председателя Ассоциации футбола Полтавщины Валерия Головко, руководителей города и области за развитие полтавского футбола.
Пользуясь случаем, мы поговорили с представителями Полтавщины о совершенствовании футбольной инфраструктуры – в частности в спортивном комплексе «Ворсклы», а также в регионе в целом, о перспективах детско-юношеского футбола региона.
Также с руководством полтавского клуба говорили о предстоящей реконструкции стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского. У клуба амбициозные планы, и это не может не радовать.
Ранее экс-форвард «Ворсклы» Владислав Кулач официально стал игроком «Динамо».
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