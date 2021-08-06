Павелко: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»

Андрей Павелко / Фото: Динамо Киев от Шурика

Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Профутбол» анонсировал назначение нового главного тренера в сборной Украины.

У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов, равно как ни с кем и из прежнего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте».