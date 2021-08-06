Павелко заявил, что Шевченко может вернуться на пост главного тренера сборной Украины
Павелко: «В понедельник сборная Украины получит нового тренера»
Исполком УАФ состоится 9-го августа
6 августа 11:51
Андрей Павелко / Фото: Динамо Киев от Шурика
Президент УАФ Андрей Павелко в шоу «Профутбол» анонсировал назначение нового главного тренера в сборной Украины.
«Давайте немного потерпим до понедельника. В понедельник состоится исполком УАФ, и на нем вы все увидите. Могу сказать, что в понедельник сборная получит новый тренерский штаб.
У нас нет финансовых вопросов и проблем ни с кем из кандидатов, равно как ни с кем и из прежнего штаба сборной. Могу заверить, что для тренерского штаба, который возглавит сборную Украины, никогда не будет вопрос финансов стоять на первом месте».
Мы жертвуем ЧМ-2022? Кто реально может возглавить сборную Украины.