Павлов: «Никто не ожидал, что Украина дойдет до четвертьфинала»
Украинский тренер Николай Павлов высказался о выступлении национальной команды на Евро-2020.
– Конечно. Никто не ожидал, что украинцы дойдут до четвертьфинала. Если бы кто-то это сказал до начала чемпионата Европы, что мы будем в 1/4 финала, то никто бы не поверил.
– Результат есть, но игра не впечатлила.
– Я игру не обсуждаю. Это дело тренеров и экспертов, которые ходят, слушают, смотрят. Я этим давно уже не занимаюсь.
– Кто больше всего понравился среди украинцев на Евро?
– Бущан. Он столько вытащил в первых матчах.
– От кого ожидали большего?
– Не знаю. Это анализировать надо, а я этим не занимался.
– Кто должен тренировать сборную Украины в отборе к ЧМ-2022?
– Андрей Шевченко, если он захочет.
– Менять тренера не надо?
– Нет, конечно. Если Шевченко согласится, мы все должны будем его за это поблагодарить
Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.
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