Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»

Бразилец поставил перед собой грандиозные цели
Футбол Украинская Премьер-лига
20:17
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Педриньо / фото - ФК Шахтер

Новичок донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал, кто является его кумиром в футболе.

Как иностранцу с чем нестандартным уже довелось столкнуться в Украине, что удивило? На кого равнялся в детстве и с кем из футболистов можешь сравнить себя по позиции и стилю игры?

«Пока никаких казусов со мной не происходило, ведь в Украине недолго пробыл, так как почти все время мы были на сборах в Австрии.

Мой кумир – Месси, тот человек, на которого нужно равняться. Не зря он один из лучших в мире. Я стараюсь всегда следить за всеми его играми и выполнять такие же финты, к тому же он, как и я, левша. Может, когда-то дорасту до такого уровня».

Помимо Педриньо, «Шахтер» сегодня представил еще двух игроков.

Также игрок рассказал, почему за ним закрепилось такое прозвище.

Напомним, стало известно, с кем сыграет «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шахтер Донецк Педриньо Лионель Месси

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Футбол Украинская Премьер-лига
20:35
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Футбол Украинская Премьер-лига
18:58
Марлон рассказал, что связывает его с Майклом Джексоном
Марлон рассказал, что связывает его с Майклом Джексоном
Футбол Украинская Премьер-лига
18:13
Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Траоре признался, на кого из топ-форвардов хотел бы быть похожим
Футбол Украинская Премьер-лига
17:49
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Тема дня
«Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о бельгийской команде
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:05
Траоре: «Видел матчи «Динамо» с «Барселоной» – действительно хорошая команда»
Траоре: «Видел матчи «Динамо» с «Барселоной» – действительно хорошая команда»
Футбол Украинская Премьер-лига
16:40

Новости: Футбол

Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» фаворит в матче с «Генком»
Украинская Премьер-лига
20:35
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Украинская Премьер-лига
20:17
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
«Милан» арендовал вингера «Реала» на два года
Примерa (Испания)
20:10
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Исполнительный директор «Руха»: «Пошли навстречу стадиону»
Украинская Премьер-лига
19:51
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Русин – в заявке «Днепра-1» на новый сезон УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:38
Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна
Президент «Атлетико» намекнул на возвращение Гризманна
Примерa (Испания)
19:28
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище
Украинская Премьер-лига
18:58
Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»
Маттеус: «Кроос больше не игрок международного класса»
Примерa (Испания)
18:40
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Гендиректор «Зари»: «Василь обещал, что подпишет с нами контракт, но потом вмешались агенты»
Украинская Премьер-лига
18:39
Все новости

Популярные новости

Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
30
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
В UEFA высказались по поводу удаления игрока, травмировавшего Беседина
Футбол Сборная Украины
18 июля 09:47
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Сможет ли Усик одолеть эту машину? Джошуа продемонстрировал феноменальную форму
Бокс Профессиональный бокс
18 июля 09:37
35
Все новости