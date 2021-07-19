Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»

Бразилец поставил перед собой грандиозные цели

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Новичок донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал, кто является его кумиром в футболе.

Как иностранцу с чем нестандартным уже довелось столкнуться в Украине, что удивило? На кого равнялся в детстве и с кем из футболистов можешь сравнить себя по позиции и стилю игры?

«Пока никаких казусов со мной не происходило, ведь в Украине недолго пробыл, так как почти все время мы были на сборах в Австрии. Мой кумир – Месси, тот человек, на которого нужно равняться. Не зря он один из лучших в мире. Я стараюсь всегда следить за всеми его играми и выполнять такие же финты, к тому же он, как и я, левша. Может, когда-то дорасту до такого уровня».

Помимо Педриньо, «Шахтер» сегодня представил еще двух игроков.

Также игрок рассказал, почему за ним закрепилось такое прозвище.

Напомним, стало известно, с кем сыграет «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов.