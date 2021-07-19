«Александрия» объявила о подписании воспитанника «Шахтера»
Педриньо: «Может, когда-то дорасту до уровня Месси»
Бразилец поставил перед собой грандиозные цели
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Новичок донецкого «Шахтера» Педриньо рассказал, кто является его кумиром в футболе.
Как иностранцу с чем нестандартным уже довелось столкнуться в Украине, что удивило? На кого равнялся в детстве и с кем из футболистов можешь сравнить себя по позиции и стилю игры?
«Пока никаких казусов со мной не происходило, ведь в Украине недолго пробыл, так как почти все время мы были на сборах в Австрии.
Мой кумир – Месси, тот человек, на которого нужно равняться. Не зря он один из лучших в мире. Я стараюсь всегда следить за всеми его играми и выполнять такие же финты, к тому же он, как и я, левша. Может, когда-то дорасту до такого уровня».
Помимо Педриньо, «Шахтер» сегодня представил еще двух игроков.
Также игрок рассказал, почему за ним закрепилось такое прозвище.
Напомним, стало известно, с кем сыграет «Шахтер» в квалификации Лиги чемпионов.
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