Педриньо объяснил, почему за ним закрепилось такое прозвище

Педриньо / Фото - ФК Шахтер



Полузащитник «Шахтера» Педриньо рассказал, почему за ним закрепилось именно такое прозвище. Также новичок «горняков» объяснил выбор необычного номера и рассказал об адаптации в Украине.

Я начал играть под 38-м номером в профессиональном футболе, с этими цифрами связаны хорошие воспоминания. Постараюсь пронести его через всю жизнь и выбирать во всех клубах, где буду выступать, если представится такая возможность.

Пока никаких казусов со мной не происходило, ведь в Украине недолго пробыл, так как почти все время мы были на сборах в Австрии. Как уже говорил Марлон, в «Шахтере» очень хороший коллектив, все помогают тем или иным образом.

Честно скажу, что не только бразильцы, но украинцы приняли нас наилучшим образом и помогают в адаптации. Чувствуем себя абсолютно спокойно и уверенно, потому что знаем, что в любой момент можем попросить помощи, и ребята откликнутся.