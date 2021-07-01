Новый тренер вратарей «Шахтера»: «Я отвечаю за всю команду, не только за одного человека»
Педриньо объяснил причины перехода в «Шахтер»
Игроку нравится украинский чемпионат
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Новоиспеченный игрок «Шахтера» Педриньо прокомментировал свой трансфер в донецкий клуб и рассказал, почему выбрал именно эту команду:
«Когда только получил предложение – конечно, очень обрадовался. Это тоже большой клуб, где играет огромное число бразильцев. Мечтал в один день оказаться здесь. Когда узнал, что есть такая возможность – сразу же поговорил со своим агентом, что нужно договариваться.
Знал, что в этом клубе у меня будет возможность играть. Ну и величие клуба. Достаточно сильный чемпионат, Лига чемпионов. Здесь можно раскрыться».
«Шахтер» выкупил форварда у «Бенфики» и он стал вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.
Напомним, «Шахтер» разгромил соперника в первой игре Роберто Де Дзерби у руля команды.
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