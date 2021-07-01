Педриньо объяснил причины перехода в «Шахтер»

Игроку нравится украинский чемпионат

Педриньо / фото - ФК Шахтер

Новоиспеченный игрок «Шахтера» Педриньо прокомментировал свой трансфер в донецкий клуб и рассказал, почему выбрал именно эту команду:

«Когда только получил предложение – конечно, очень обрадовался. Это тоже большой клуб, где играет огромное число бразильцев. Мечтал в один день оказаться здесь. Когда узнал, что есть такая возможность – сразу же поговорил со своим агентом, что нужно договариваться. Знал, что в этом клубе у меня будет возможность играть. Ну и величие клуба. Достаточно сильный чемпионат, Лига чемпионов. Здесь можно раскрыться».

«Шахтер» выкупил форварда у «Бенфики» и он стал вторым самым дорогим трансфером в истории клуба.

Напомним, «Шахтер» разгромил соперника в первой игре Роберто Де Дзерби у руля команды.