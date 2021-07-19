Экс-игрок сборной Украины: «Шахтер» – фаворит в матче с «Генком»
Педриньо отреагировал на сравнение с Неймаром
Бразилец отослался на легендарную фразу Джеки Чана
Педриньо / фото - ФК Шахтер
Новоиспеченный игрок донецкого «Шахтера» Педриньо прокомментировал сравнение с его соотечественником Неймаром.
Вопрос от болельщиков: португальские журналисты окрестили тебя «вторым Неймаром». Нравится ли тебе такое определение или лучше быть «первым Педриньо»?
«Хочу быть первым Педриньо! Конечно же, мы все знаем, кто такой Неймар и что он может. Он вдохновляет всех нас, но, честно говоря, хочу оставить свое имя в истории. Постараюсь показать что-то экстраординарное, красивую игру, добыть много побед и титулов, чтобы стать первым Педриньо».
Ранее бразилец рассказал, что хочет когда-то достичь уровня самого Лионеля Месси.
Напомним, в квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» сыграет с «Генком». Что известно о будущем сопернике «горняков»?
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