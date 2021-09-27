Педро стал третьим игроком, забившим в римском дерби за оба клуба

Хавбек сменил один столичный клуб на другой этим летом

Педро / фото - Marca

Состоялось первое римское дерби в сезоне, где «Лацио» одержало победу над «Ромой» (3:2).

Голом в составе «орлов» отличился испанский хавбек Педро. Примечательно, что 34-летний полузащитник только этим летом перешел из все той же «Ромы».

Игрок стал третьим футболистом в истории, забивавшим в римском дерби за обе команды. Ранее подобным достижением отличился Арне Сельмоссон, выступавший за «Лацио» и «Рому» в 50-х годах, и защитник «Интера» Александр Коларов.

Напомним, тренер «волков» Жозе Моуриньо назвал рефери и VAR причиной поражения своей команды.