Пеле: «Сейчас я праздную каждый новый день»

У бразильца проблемы со здоровьем

Пеле / Фото: Twitter

Легенда бразильского футбола Пеле в своем Instagram рассказал о том, как он себя чувствует.

«Как вы можете видеть, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый лучший день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему удивительному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!».

Ранее стало известно, что Пеле снова был переведен в отделение интенсивной терапии.