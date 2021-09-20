Пеле снова был переведен в отделение интенсивной терапии
Пеле: «Сейчас я праздную каждый новый день»
У бразильца проблемы со здоровьем
Пеле / Фото: Twitter
Легенда бразильского футбола Пеле в своем Instagram рассказал о том, как он себя чувствует.
«Как вы можете видеть, я бью кулаком по воздуху, празднуя каждый лучший день. Хорошее настроение – лучшее лекарство, и его у меня предостаточно. По-другому и быть не могло. Я получил так много любви, что мое сердце полно благодарности. Спасибо всему удивительному персоналу больницы Альберта Эйнштейна!».
Ранее стало известно, что Пеле снова был переведен в отделение интенсивной терапии.
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