Кейн согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Пеп сошел с ума? Тренер хочет избавиться от четверых ключевых футболистов «Сити»
И обменять их на игроков «Барселоны»
22 июля 17:40
Хосеп Гвардиола / Фото: Twitter
«Манчестер Сити» хочет избавиться от четверых футболистов команды, сообщает Catalunya Ràdio.
По информации источника, это Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Эмерик Лапорт и Бернарду Силва.
Известно, что эти игроки могут быть использованы для обмена футболистами с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила «Манчестер Сити» Антуана Гризманна.