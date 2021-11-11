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Перед решающим матчем с Боснией Гармаш назвал ключевые качества соперника

Опытному хавбеку уже доводилось играть против балканских команд
Футбол Сборная Украины
19:09
Перед решающим матчем с Боснией Гармаш назвал ключевые качества соперника
Денис Гармаш / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш перед решающим матчем отборочного турнира к чемпионату мира-2022 против Боснии и Герцеговины поделился мыслями о силе будущего оппонента. Слова хавбека передает пресс-служба УАФ.

Команда нам по силам. Жаль, что тогда не выиграли во Львове, были хорошие голевые моменты. Эти два очка нам бы сейчас очень помогли. Но ничего, шанс еще есть, все зависит от нас – нужна только победа, и мы стремимся ее одержать.

Балканские сборные? Они сильны, пытаются одержать верх за счет бойцовских качеств, навязывают борьбу, но и мы обладаем такими качествами. Думаю, мы и они равны команды, мы в одинаковых условиях.

Сборная перед решающей встречей с Боснией и Герцеговиной сыграет в товарищеском матче в Одессе. Соперником «сине-желтых» сегодня, 11 ноября, выступит команда Болгарии.

За контрольной игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Болгария. Начало – в 19:30.

Сергей Стаднюк
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Теги

Денис Гармаш сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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