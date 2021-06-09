Вейналдум: «Расскажу о причинах ухода из «Ливерпуля» после Евро»

Жоржиньо Вейналдум / фото - Transfermarkt

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Нидерланов Жорджиньо Вейналдум рассказал Voetbal International, когда раскроет подробности своего ухода из стана мерсисайдцев:

Непонимание причин моего ухода как раз и заключается в том, что люди смотрят на ситуацию со стороны и не понимают её. Многие болельщики спрашивают у меня, почему я не мог взять и просто согласиться на контракт, который предложил мне «Ливерпуль». Но, конечно, дело не только в этом. Ситуация куда больше и объёмнее.

За кулисами происходят вещи, которые я не могу контролировать, ведь я игрок. Я объясню это после Евро-2020, потому что сейчас для меня имеет значение только лишь сборная Нидерландов.

Хочу сказать, что сотрудники в тренировочном центре, работники клуба и партнёры по команде хотели, чтобы я остался в «Ливерпуле». Им я рассказал больше. После этого они полностью поняли моё решение. Это было очень важно для меня».