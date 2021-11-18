Чемпион мира в составе «Баварии» может оказаться в «Интере» или «Тоттенхэме»
Переходу Мюллера в один из топ-клубов АПЛ помешала его жена
В 2015-м форвард «Баварии» мог сменить команду
13:49
Томас Мюллер / Фото: Bild
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи Ван Гал рассказал о сорвавшемся трансфере форварда «Баварии» Томаса Мюллера в 2015-м году. Слова специалиста приводит Bild.
«Этот трансфер был бы возможен, если бы его жена была более открыта к идее переезда за границу. По крайней мере, Томас именно так объяснил свой отказ моему помощнику Марселю Буту, который вел все переговоры.
В 2014 году совет директоров «Баварии» был непреклонен в своем решении отклонить все предложения «Манчестер Юнайтед».
Напомним, Мюллер опередил в списке лучших бомбардиров в истории «Баварии» Карла Хайнца Руммениге.
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