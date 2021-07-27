Аллегри рассказал, почему на Роналду будет дополнительное давление
Перес лично приглашал Аллегри в «Реал»
Наставником сливочных стал другой итальянец
27 июля 19:34
Массимилиано Аллегри / фото - Eurosport
Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал Football-Italia, что этим летом мог оказаться в Мадриде:
«Я должен поблагодарить президента «Реала» за возможность, которую он мне предоставил. Я выбрал «Ювентус», потому что питаю любовь к этому клубу и верю в эту молодую команду.
Будет увлекательно работать с этими футболистами в качестве тренера, но также мы должны добиваться побед. Это самое важное».
После ухода Зинедина Зидана в «Реале» пытались заполучить Аллегри, но так как итальянец сделал выбор в пользу того, чтобы вернутся тренировать «синьору», «сливочные» также решили организовать тренерское возвращение.
Вместо Массимилиано коучем мадридского клуба назначили другого итальянца – Карло Анчелотти.
Напомним, Аллегри рассказал, почему на Роналду в новом сезоне будет больше ответственности.
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