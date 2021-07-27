Перес лично приглашал Аллегри в «Реал»

Наставником сливочных стал другой итальянец

Массимилиано Аллегри / фото - Eurosport

Новый главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал Football-Italia, что этим летом мог оказаться в Мадриде:

«Я должен поблагодарить президента «Реала» за возможность, которую он мне предоставил. Я выбрал «Ювентус», потому что питаю любовь к этому клубу и верю в эту молодую команду. Будет увлекательно работать с этими футболистами в качестве тренера, но также мы должны добиваться побед. Это самое важное».

После ухода Зинедина Зидана в «Реале» пытались заполучить Аллегри, но так как итальянец сделал выбор в пользу того, чтобы вернутся тренировать «синьору», «сливочные» также решили организовать тренерское возвращение.

Вместо Массимилиано коучем мадридского клуба назначили другого итальянца – Карло Анчелотти.

Напомним, Аллегри рассказал, почему на Роналду в новом сезоне будет больше ответственности.