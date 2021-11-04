Перес: «Лунин так же силен, как и Куртуа. Украинцы, не переживайте за него»

Президент «Реала» заявил, что у голкипера все будет хорошо

Флорентино Перес / Фото: Twitter Президент «Реала» Флорентино Перес высказался об украинском голкипере команды Андрее Лунине. Его слова передает журналист Роман Бебех на своей странице в Facebook. – Лунин так же силен, как и Куртуа. У него все будет хорошо. Поэтому пусть украинцы не переживают за него. – Кто сделал его трансфер в «Реал»? – Я. Сначала познакомился с его отцом. Лунин хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20.

Отметим, что «Реал» купил Лунина у «Зари» в 2018 году, за год до того, как Лунин сыграл на юношеском чемпионате мира. Напомним, «Реал» победил «Шахтер» (2:1) в последнем матче Лиги чемпионов.

Петр Приходько