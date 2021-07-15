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Перес обвинил в мошенничестве двух легендарных капитанов «Реала»

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Футбол Примерa (Испания)
15:51
Перес обвинил в мошенничестве двух легендарных капитанов «Реала»
Рауль Гонсалес и Икер Касильяс / фото - Goal

Издание El Condifential опубликовало записи, сделанные в период с 2006 по 2012 года, где президент «Реала» Флорентино Перес оскорбляет бывших капитанов клуба Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса:

«Рауль - плохой человек. Он считает, что «Реал Мадрид» принадлежит ему и использует все блага клуба для себя. Он во многом виноват. Виноват и Хинес Хинес Карвахаль - футбольный агент. Рауль - первый человек, из-за которого клуб оказался в таком положении. Я ушёл из-за него. Негативный человек. Он делает всё так, чтобы потом люди говорили: «Плохой "Мадрид», а не Рауль». Я ничего не могу с этим сделать, у меня нет времени исправлять всё это. Он разрушает клуб.

Рауль - мужчина, у которого проблемы в семье. Не знаю разводится он или нет, но мне кажется, что он плохо обращается с женщинами. Он постоянно ходит с «горьким лицом», несмотря на то, что клуб платит ему 2 миллиарда песет в год. Мы ничего не зарабатываем, поэтому, чтобы оплачивать его контракт мы должны искать новые рекламные соглашения.

Касильяс - не вратарь для «Мадрида». Что вы ещё от меня хотите? Вы хотите, чтобы я сказал, что Касильяс - не главный в «Мадриде»? Он им никогда и не был, он не вратарь для «Мадрида». Его все любят, обожают и уважают, но я не понимаю почему его так сильно защищают. Это большая неудача для нас. Он - одна из величайших афер, а вторая - Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый - Рауль, а второй – Касильяс».

Многие фанаты и ранее догадывались о неприязни Переса к легендам клуба. Слитые записи с 2006 года, когда функционер покинул пост президента «Реала» после своего первого периода пребывания в клубе, проливают свет на странное отношение к двум главным легендам в истории клуба.

Игрок не приносили так много денег, как другие медийные звезды, и давно не секрет, что Перес хотел видеть в воротах громкую суперзвезду, а на месте нападающего – еще одного «галактико»:

«Бекхэм - очень хороший и умный парень. Он зарабатывает 30 млн евро в год. Столько же зарабатывает и Роналдо. Зидан получает 25 млн. А ещё есть Рауль, который ничего не приносит клубу, футболки с его фамилией не продаются. Даже СМИ он не интересен».

Перес в официальном обращении не опроверг подлинность этих записей, а лишь обвинил в атаке на него UEFA во главе с Александером Чефериным и заявил, что эти слова – вырваны из контекста.

Сложно представить, какой контекст оправдал бы такие слова в сторону Рауля и Касильяса. Сами игроки пока не комментируют ситуацию. На данный момент Рауль работает главным тренером второй команды «сливочных» – «РМ Кастилья», а Касильяс занимает административную должность в клубе.

Ранее также всплыли аудиозаписи, где Перес называет Криштиану Роналду сумасшедшим идиотом.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Флорентино Перес Икер Касильяс

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