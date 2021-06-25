Перес: «Суперлига открыта. Если нет денег, футбол умирает»

Флорентино Перес / Фото: AFP

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался Marca о проекте Европейской Суперлиги и общей ситуации в футболе.



Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает.

Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. UEFA угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга.