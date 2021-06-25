Флорентино Перес победил. «Реал» и «Барселону» допустят к Лиге чемпионов
Перес: «Суперлига открыта. Если нет денег, футбол умирает»
Президент «Реала» считает, что недостаточное финансирование пагубно влияет на игру
Флорентино Перес / Фото: AFP
Президент «Реала» Флорентино Перес высказался Marca о проекте Европейской Суперлиги и общей ситуации в футболе.
Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы ее купили. Например, «Севилья» и «Вильярреал» будут иметь свое место… Зрители уходят, и нам придется начать с тех клубов, у которых больше поклонников. У «Ромы» нет такой же привлекательности, как у «Манчестер Юнайтед».
Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает.
Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. UEFA угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга.
Напомним, что Суд Европейского союза зарегистрировал иск Европейской Суперлиги к UEFA и FIFA.
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