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Перес: «Суперлига открыта. Если нет денег, футбол умирает»

Президент «Реала» считает, что недостаточное финансирование пагубно влияет на игру
Футбол В Европе
08:20
Перес: «Суперлига открыта. Если нет денег, футбол умирает»
Флорентино Перес / Фото: AFP

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался Marca о проекте Европейской Суперлиги и общей ситуации в футболе.

Суперлига не закрыта, она открыта. Это Лига, которую мы просто хотим, чтобы ее купили. Например, «Севилья» и «Вильярреал» будут иметь свое место… Зрители уходят, и нам придется начать с тех клубов, у которых больше поклонников. У «Ромы» нет такой же привлекательности, как у «Манчестер Юнайтед».

Футбол теряет интерес, у него нет привлекательности. Аудиовизуальные права снижаются, и в этом проблема. Мы хотим удовлетворить всех. Суперлига формируется из команд, которые имеют больше последователей в мире. Если нет денег, футбол умирает.

Есть обязывающее соглашение, и Суперлига продолжается. UEFA угрожает нам, чтобы защитить свою доминирующую ситуацию, и английские команды попали под это принуждение. Мы ждем решения суда Люксембурга.

Напомним, что Суд Европейского союза зарегистрировал иск Европейской Суперлиги к UEFA и FIFA.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Флорентино Перес Европейская Суперлига (футбол) Реал Мадрид (футбол)

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