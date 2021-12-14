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Перестройка стартовала? Лидер «Черноморца» близок к переходу в «Александрию»
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14 декабря 10:27
Артур Авагимян / Фото - ФК Черноморец
Полузащитник «Черноморца» Артур Авагимян в скором времени покинет клуб. Об этом сообщили в эфире программы EXTRA TIME.
По информации источника, футболист подпишет контракт с «Александрией». Таким образом, матч против «Металлиста 1925» (2:1) стал для него последним в футболке одесситов.
Авагимян провел за «моряков» в общей сложности 59 поединков. В них ему удалось отличиться 14 голами и 9 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что новое руководство «Черноморца» может кардинально сменить вектор развития клуба.
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