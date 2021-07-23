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Первая игра Де Дзерби, битва претендентов на еврокубки. Прогноз на матчи 1-го тура УПЛ

Чемпионат Украины стартует уже сегодня
Футбол Украинская Премьер-лига
12:14
Первая игра Де Дзерби, битва претендентов на еврокубки. Прогноз на матчи 1-го тура УПЛ Прогноз
Роберто Де Дзерби / Фото: пресс-служба Шахтера

Уже сегодня стартует чемпионат Украины по футболу сезона-2021/22. Правда, 1-й тур пока будет неполноценным, ведь игра киевского «Динамо» и «Миная» перенесена на 11 августа.

Вашему вниманию прогнозы на 7 матчей, которые состоятся в ближайшие дни.

«Львов» – «Мариуполь» (23 июля, 19:30)

Встреча заведомого аутсайдера и середняка чемпионата. Впрочем, перед стартом чемпионата все находятся в равных условиях. Тем не менее, шансы «Мариуполя» на положительный исход выглядят предпочтительнее. Только стоит учесть длинный путь, который придется преодолеть команде, что точно будет на руку «Львову».

Прогноз: ничья 1:1.

«Верес» – «Колос» (24 июля, 17:00)

Ровенский «Верес» снова дебютирует в УПЛ и сразу против непростого оппонента –участника еврокубков «Колоса». Логично было бы считать команду из Ковалевки фаворитом, но в Первой лиге «Верес» показал, что является крепким орешком и играет на уровне многих команд УПЛ.

Прогноз: результативная ничья.

«Шахтер» – «Ингулец» (24 июля, 19:30)

«Шахтер» с новым тренером и обновленным качественными трансферами составом сыграет против не самого сложного оппонента, да и осечки Де Дзерби в 1-м официальном матче не простят. Здесь ожидается уверенная победа «горняков».

Прогноз: разгромная победа «Шахтера».

«Металлист-1925» – «Рух» (25 июля, 17:00)

Встреча недавних соперников по Первой лиге, в сезоне-2019/20 они боролись между собой за первые места. Команды примерно равны по силе, за харьковчан – домашний стадион и поддержка родных трибун. Из-за этого и отдадим команде из Харькова небольшое преимущество.

Прогноз: минимальная победа «Металлиста-1925».

«Десна – «Черноморец» (25 июля, 19:30)

«Десну» лихорадит летом, команду покинули важные игроки, которые были основными в прошлом сезоне. «Черноморец» же усилился 12-ю игроками киевского «Динамо». В прошлом сезоне в таком матче фаворит был бы очевиден, но сейчас можно поспорить. «Черноморец» способен удивить.

Прогноз: сенсационная минимальная победа «Черноморца».

«Заря» – «Александрия» (25 июля, 19:30)

Несколькими годами ранее такая встреча была принципиальной и непредсказуемой, но сейчас «Заря» выглядит предпочтительнее. У «Александрии» идет период реформирования: новый тренер и большие изменения в составе. Реорганизация вряд ли пройдет безболезненно.

Прогноз: победа «Зари» со счетом 2:0

«Ворскла – «Днепр-1» (26 июля, 19:30)

Пожалуй, самый интересный матч тура, который можно окрестить как битву за еврокубки. «Ворскла» и сейчас является участником Лиги конференций, а «Днепр-1» – это очень амбициозный проект, владельцы которого ставят задачу занимать места в первой пятерке. Это будет занимательная битва.

Прогноз: результативная ничья 2:2.

А чего вы ожидаете от матчей 1-го тура УПЛ? Пишите свои версии в комментариях.

Петр Приходько
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Теги

Шахтер Донецк Ингулец СК Днепр-1 Ворскла Заря Александрия

Комментарии 1

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23 июля 2021г. 12:37
Автор максимально нікчемний. Львів аутсайдер? М1925 і чорноморець? Ясно, рак мозку
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