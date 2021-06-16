Первым соперником «Ворсклы» в Лиге конференций станет армянский или финский клуб

Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций

Фото - ФК Ворскла

Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций состоялась 16 июня в швейцарском Ньоне. Число потенциальных соперников «Ворсклы» сократилось до двух.

Так, полтавчане встретятся с победителем пары из Q1. За право сыграть с украинским клубом поборются «Ноа» (Армения) и КуПС (Финляндия).

Поединки первого раунда состоятся 8 и 15 июля. Игры второго этапа пройдут 22 и 29 июля.

Ранее сообщалось, что центральный защитник «Ворсклы» может продолжить карьеру в Турции.