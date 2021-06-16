Защитник «Ворсклы»: «Молодым клубам сложно попасть в ЛЧ, потому что у нас уже есть «Шахтер» и «Динамо»
Первым соперником «Ворсклы» в Лиге конференций станет армянский или финский клуб
Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций
Фото - ФК Ворскла
Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций состоялась 16 июня в швейцарском Ньоне. Число потенциальных соперников «Ворсклы» сократилось до двух.
Так, полтавчане встретятся с победителем пары из Q1. За право сыграть с украинским клубом поборются «Ноа» (Армения) и КуПС (Финляндия).
Поединки первого раунда состоятся 8 и 15 июля. Игры второго этапа пройдут 22 и 29 июля.
Ранее сообщалось, что центральный защитник «Ворсклы» может продолжить карьеру в Турции.
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