Английский новичок «Металлиста» зарабатывает 17 тысяч фунтов в неделю
Первый английский легионер Украины признался, что хочет остаться в «Металлисте» как можно дольше
Хавбек впечатлен условиями в харьковском клубе
18:59
Кадим Харрис - Фото - ФК Металлист
Полузащитник «Металлиста» Кадим Харрис поделился в интервью YouTube-каналу «Бомбардир» впечатлениями от первых недель в клубе.
По первым впечатлениям мне хочется быть здесь как можно дольше, но я не могу забегать наперед. Мне нужно увидеть, насколько комфортно мне и дальше будет здесь.
Надеюсь, здесь я докажу, что я хороший игрок, и помогу клубу достичь всех возможных успехов. У меня такой план.
Напомним, Харрис стал первым английским легионером в истории украинского футбола.
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