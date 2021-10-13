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Тема дняУкраина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе

Первый английский легионер Украины признался, что хочет остаться в «Металлисте» как можно дольше

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18:59
Первый английский легионер Украины признался, что хочет остаться в «Металлисте» как можно дольше
Кадим Харрис - Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Кадим Харрис поделился в интервью YouTube-каналу «Бомбардир» впечатлениями от первых недель в клубе.

По первым впечатлениям мне хочется быть здесь как можно дольше, но я не могу забегать наперед. Мне нужно увидеть, насколько комфортно мне и дальше будет здесь.

Надеюсь, здесь я докажу, что я хороший игрок, и помогу клубу достичь всех возможных успехов. У меня такой план.

Напомним, Харрис стал первым английским легионером в истории украинского футбола.

Сергей Стаднюк
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Металлист Кадим Харрис

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