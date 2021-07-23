Первый гол Вербича после возвращения спас для «Динамо» ничью с «Унионом»

Словенец всю вторую часть прошлого сезона восстанавливался от травмы

Фото - ФК Динамо Киев

В первом контрольном матче в рамках третьего предсезонного сбора в Австрии «Динамо» сыграло вничью с «Унионом».

Первый тайм не был насыщенным на события. Берлинцы забили ближе к перерыву с первого удара в створ. После серии рикошетов мяч попал к Фогльзаммеру. Тот также не без отскока от «динамовца» переправил снаряд в сетку.

А в начале второй половины встречи киевляне сравняли счет. Вербич оформил свой первый гол по возвращении после травмы. Словенец восстанавливался около полугода.

Далее инициативой владело «Динамо». Тем не менее, мяч в ворота обеих команд больше не влетал.

Контрольный матч

«Динамо» – «Унион Берлин» 1:1

Голы: Вербич, 48 – Фогльзаммер, 35

«Динамо» (первый тайм): Бущан, Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригеш, Кулач. Второй тайм: Бойко, Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена, Вербич (Шкурин, 59).

«Унион» (стартовый состав): Буск, Фридрих, Риерсон, Узтунали, Фогльзаммер, Авонйи, Эндо, Гисельман, Харагучи, Баумгарт, Андрич.

Предупреждения: Гармаш, Родригеш – Андрич