Первый матч под названием «Металлист» завершился победой харьковчан

Команда Кучера продолжает подготовку к новому сезону

Фото - ФК Металлист

После победы во Второй лиге «Металл» был переименован в «Металлист». В рамках подготовки к новому сезону харьковчане провели первый матч под новым названием.

Соперником по контрольному поединку выступила «Перемога» из третьего по силе дивизиона страны. Встреча завершилась минимальной победой команды Александра Кучера.

Решающий мяч забил Подлепенец. Еще до перерыва соперник мог сравнять счет, но удар Павлюка пришелся в перекладину.

Контрольный матч

«Металлист» – «Перемога» 1:0

Гол: Подлепенец, 24

«Металлист»: Рыбка, Танчик (Люлька, 62), Сарапий (Мизюк, 62), Федорив (Стрижак, 62), Цуриков (Шопин, 62), Банада (Ралюченко, 62), Маилтон (Поступаленко, 62), Балули (Краев, 62), Подлепенец (Шамич, 62), Риаскос (Нехтий, 62), Фомин (к) (Рязанцев, 62). Запасные: Денчук, Каневцев.

«Перемога»: Суаиб (Луговской, 65), Сидоренко (Пономаренко, 75), Сердюк, Рудавский (игрок на просмотре, 46), Слинкин (Цопа, 46), Павлюк (Рубцов, 75), игрок на просмотре, Эсьен (Вишневский, 65), Радченко (Воротников, 75), Фхакадзе (Ляшенко, 56), Сикорский (Шмелев, 56).

Предупреждения: Маилтон – Сердюк, игрок на просмотре