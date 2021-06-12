Первый мяч на Евро – автогол, первый матч – разгром. Обзор игры Турция – Италия

«Скуадра адзурра» в отличном настроении подходит к следующим поединкам форума

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В матче-открытии Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0). Подопечные Шенола Гюнеша полностью провалили игру.

К несчастью команды в красном, ее защитник Мерих Демирал запомнится, как автор первого гола на турнире. Правда, забит мяч был в собственные ворота. А Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье подчеркнули беспомощность хозяев.



Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш после матча подчеркнул, что надеется набрать очки в следующий поединках группы.

