Сборная Италии разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020
Первый мяч на Евро – автогол, первый матч – разгром. Обзор игры Турция – Италия
«Скуадра адзурра» в отличном настроении подходит к следующим поединкам форума
Фото - UEFA
В матче-открытии Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0). Подопечные Шенола Гюнеша полностью провалили игру.
К несчастью команды в красном, ее защитник Мерих Демирал
запомнится, как автор первого гола на турнире. Правда, забит мяч был в собственные ворота. А Чиро Иммобиле
и Лоренцо Инсинье подчеркнули беспомощность хозяев.
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш после матча подчеркнул, что надеется набрать очки в следующий поединках группы.
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