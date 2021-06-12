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Тренер Турции – о 0:3 с Италией: «Впереди два матча, хотим выиграть оба»

Гюнеш рассчитывает набрать очки в следующих поединках группы
Футбол Евро-2020
08:22
Тренер Турции – о 0:3 с Италией: «Впереди два матча, хотим выиграть оба»
Шенол Гюнеш / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш высказался по поводу разгромного поражения в стартовом матче Евро-2020 против Италии (0:3). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Это был не наш день. Мы начали терять мяч и не могли отправить его вперед. Сборная Италии была лучше – проиграли более сильной команде. Но это турнир: у нас есть еще две игры. Сперва подготовимся к встрече со сборной Уэльса.

Мы проводили стартовый матч с одними из хозяев турнира и рассчитывали продемонстрировать свою игру. Они превзошли нас, чаще выигрывали борьбу за мяч и не теряли его, лучше использовали всю ширину поля. Сборная Италии оказалась готова лучше нас.

Чем лучше выглядел соперник, тем больше мы сами отдалялись от собственной игры. Мы уставали, не могли делать то, чего хотели. Сыграть в более агрессивный футбол мы могли, однако этого не произошло.

Очки, которые мы потеряли в этом матче, нам бы очень помогли, но мы играли против команды, которая не проигрывает уже давно. Заработанные очки явно пригодились бы. Но таков турнир: даже если бы мы выиграли, все равно еще ничего не было решено.

У нас впереди два матча. Хотим выиграть оба. Надеюсь и хочу добиться желаемого уровня игры против сборной Уэльса и набрать очки, которые нам нужны.

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле отметил, что команда победила за счет мастерства.

Сергей Стаднюк
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Теги

Турция - Италия Шенол Гюнеш сборная Турции (футбол) сборная Италии (футбол)

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