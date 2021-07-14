Тренер «Легии»: «Не сделав в футболе ничего, Русин хотел быть кем-то важным для нас»
Первый раунд квалификации ЛЧ. «Кайрат», «Алашкерт», «Нефтчи» и «Легия» идут дальше
«Динамо», «Маккаби» и другие – покинули главный еврокубок
22:53
Фото - ФК Кайрат
Завершились ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
В основное время «Кайрат» переиграл «Маккаби» из Хайфы, «Нефтчи» – «Динамо» Тбилиси, «Легия» – «Будё/Глимт». В эстратаймах «Алашкерт» одолел «Коннах Куэй».
Вашему вниманию результаты поединков данной стадии.
Лига чемпионов, первый раунд квалификации, ответные матчи
«Кайрат» – «Маккаби» Хайфа 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Лав, 10, Абикен, 66
Удаление: А. Мохамед («Маккаби»)
«Алашкерт» – «Коннах Куэй» 1:0 (д. в., первый матч – 2:2)
Гол: Безкур, 113
«Нефтчи» – «Динамо» Тбилиси 2:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Махмудов, 58, Алескеров, 68 – Радин, 51
«Легия» – «Будё/Глимт» 2:0 (первый матч – 3:2)
Гол: Лукиньяс, 41, Пекхарт, 90+5
Комментарии 0