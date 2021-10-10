Петраков: «Арбитр добавил к матчу 6 минут, я думал «Боже, когда это закончится»

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в матче отбора на ЧМ-2022. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Сегодня арбитр добавил шесть минут, они так долго тянулись. Я думал: «Боже, когда же это закончится». Что касается счета, то самое главное – три очка.

– После матча показалось, что у Ярмоленко повреждения. У него серьезная травма?

– Думаю, что нет. Всегда в таких ситуациях врач говорит, что будем знать утром. Но Андрей – боец, опытный футболист. Я думаю, все будет нормально.

– Стало ли для вас сюрпризом то, что Финляндия защищалась настолько активно? Как вы отреагировали на эту ситуацию?

– Мы посмотрели много игр Финляндии. Смотрели, как они играли на выезде против Франции. Они и там прессинговали в самом начале встречи. Мы все разбирали и знали.

Мы провели с ребятами очень много теоретических занятий, поэтому неожиданностью для меня это не было.

Ребята на теоретических занятиях были очень внимательны, за что я им благодарен. Они выполнили все, что мы просили.

– Почему вы заменили Соболя уже в перерыве?

– Я думаю, что у него все будет хорошо. Он сообщил о болевых ощущениях ... У нас есть равноценная замена. Вышел Корниенко и не испортил каши.

– Над какими ошибками вы будете работать в дальнейшем?

– Давайте сначала сыграем с Боснией и Герцеговиной. Я живу следующей игрой. После нее буду думать, что делать и как жить дальше.

– Показалось, что шесть добавленных минут дались вам труднее, чем два тайма ... Что вы чувствовали в этот момент?

– Мне сложно передать эту специфику. Шесть минут тянулись очень-очень долго. Ждал свистка, он прозвучал, была радость. Сложно объяснить, это футбольное ... Лучше никому не знать, что переживает тренер в такие моменты.

– Каким будет расписание команды на ближайшие дни?

– Сейчас у нас вылет во Львов. Приедем, будем отсыпаться, где-то в 12-13 пойдем обедать. Уже вечером у нас будет тренировка в двух группах.