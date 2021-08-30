Петраков: «Мы с Шовковским встречались с Де Дзерби и общались о Сикане»

Молодой форвард «Шахтера» вызван в сборную Украины

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался о вызове в национальную команду Тараса Качарабы и Даниила Сикана. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

— Почему вы вызвали в сборную Украины Тараса Качарабу и Даниила Сикана?

— Качарабу я знаю очень хорошо, он прошел все возрастные категории на уровне сборных. И с человеческими, и с игровыми качествами у него все хорошо.

У нас много травмированных футболистов. Мы рассчитываем на Бондаря, Попова, Бурду. В связи с этим я вызвал Качарабу, который играет в Европе, принимал участие в квалификации Лиги чемпионов.

Я с ним поговорил, он очень рад вызову. С Сиканом такая же ситуация. Беседин травмирован. С Артемом я тоже разговаривал, пожелал ему выздоровления. Супряга тоже был травмирован, не набрал форму, решает трансферные вопросы.

Я посмотрел, что Сикан выходит на замену в «Шахтере», подменяет Траоре. Два дня назад мы с Александром Шовковским встречались с Роберто Де Дзерби. Он хорошо отзывается о Даниле. Я очень хорошо его знаю, поэтому и вызвал его в сборную.

Напомним, уже в среду 1-го сентября сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.