Петраков назвал «ерундой» информацию о том, что он не хотел вызывать Караваева

Специалист признался, что посмеялся вместе с игроком над озвученной блогерами информацией

Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции в Киеве прокомментировал информацию о том, что он не хотел приглашать в команду Александра Караваева.



«Это полная ерунда. Я вызвал Александра, мы с ним в прекрасных отношениях. Мы с ним посмеялись, поговорили. Все нормально, никого не слушайте. Самое главное – достоверная информация».

Напомним, ранее Петраков рассказал, что советовался с Зинченко перед приглашением Пихаленка.