Петраков: «Знаю всех игроков сборной Финляндии, где кто родился, мам и пап уже знаю, тренера, а там уже как сложится»
Петраков назвал «ерундой» информацию о том, что он не хотел вызывать Караваева
Специалист признался, что посмеялся вместе с игроком над озвученной блогерами информацией
20:45
Александр Петраков / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции в Киеве прокомментировал информацию о том, что он не хотел приглашать в команду Александра Караваева.
«Это полная ерунда. Я вызвал Александра, мы с ним в прекрасных отношениях. Мы с ним посмеялись, поговорили. Все нормально, никого не слушайте. Самое главное – достоверная информация».
Напомним, ранее Петраков рассказал, что советовался с Зинченко перед приглашением Пихаленка.
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