В Испании считают, что Лунин готов покинуть «Реал» ради игровой практики

У украинца есть предложения из европейских топ-чемпионатов

Андрей Лунин / фото - FootBoom

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин раздумывает об уходе из клуба, сообщает издание Marca.

Голкипер до сих пор не провел ни одного матча в этом сезоне. Во всех встречах кампании ворота «сливочных» защищал Тибо Куртуа.

По информации источника, если эта ситуация не изменится, то украинец будет искать другие варианты трудоустройства, где он будет иметь игровую практику.

Ранее уже была информация об интересе к вратарю со стороны чемпиона Франции и двух клубов испанской Примеры.

Но президент «бланкос» Флорентино Перес успокоил украинских болельщиков заверив, что у Лунина есть будущее в мадридской команде.