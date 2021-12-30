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Петраков – об итогах своей работы: «Выполнена только половина задания»

Тренер сборной Украины отметил, что стоит дождаться результатов стыковых матчей перед тем, как делать какие-то выводы
Футбол Сборная Украины
15:38
Петраков – об итогах своей работы: «Выполнена только половина задания»
Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью пресс-службе УАФ подвел итоги первого отрезка своей работы в национальной команде.

Я бы не хотел оценивать, поскольку для нас отборочный турнир еще не завершен. Впереди стыковые матчи, первый из которых против Шотландии. Пока выполнена только половина задания.

Ни в коем случае не имело значение, что избавился приставки «и. о.». Это не мешало мне качественно выполнять свою работу. Когда ты находишься в процессе, особенно со сборной Украины, на такие мелочи не обращаешь внимания.

Тем более, я постоянно ощущал поддержку от президента УАФ Андрея Павелко. Хочу поблагодарить его за доверие.

Семь дебютантов? Чтобы делать какие-то выводы, нужно время. Но если эти исполнители выходили на поле в сине-желтых футболках, значит, на тот момент они этого заслуживали. Мы внимательно следим за всеми игроками с украинским паспортом. Я верю, что это не последние дебютанты главной команды страны.

Ранее Петраков признался, что не будет массово забирать игроков из молодежной сборной.

Сергей Стаднюк
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Александр Петраков

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