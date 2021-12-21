Петраков: «Я не буду трогать молодежную сборную»

Наставник национальной команды – о том, кого бы хотел пригласить в свою команду

Александр Петраков / фото - Football.ua

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью YouTube каналу «Великий футбол» рассказал о перспективах молодежной сборной на чемпионате Европы, а также о том, кого из игроков молодежки он хотел бы видеть в основной команде.

«Я не буду трогать молодежную сборную, брать людей, выдергивать оттуда, чтобы они посидели у меня на лавке. Молодежная сборная должна проходить в финальную часть чемпионата Европы, я им буду помогать всячески. Не буду какие-то палки ставить. Когда я увижу, что человек готов. Не приехать потренироваться, подышать воздухом национальной сборной, побыть в коллективе – это неправильно. Чтобы приехать в сборную, человек должен заслужить своей игрой в молодежной сборной, в национальном чемпионате, в еврокубках».

Напомним, Петраков попросил у руководства УПЛ перенести три матча в марте.