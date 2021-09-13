Петраков: «От ошибок дебютантов сборной хватался за голову. Я себя убиваю»

Тем не менее, тренер национальной команды отметил, что никто из игроков серьезно с Чехией не провалился

Александр Петраков / Фото - УАФ

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире программы «Великий футбол» оценил выступление дебютантов команды в товарищеском матче с Чехией (1:1). Также специалист признался, что его работа заставляет понервничать.

Доволен тем, как они вышли и сыграли. Они дебютировали, но никто игру не провалил. У них было волнение и много ошибок в простых ситуациях – я за голову хватался. Но ничего, так и становятся футболистами. Это я себя убиваю. Что говорят родные в связи с тем, что я постоянно на эмоциях? Сильно болеют и переживают за меня. Не все же хотят быть главными тренерами. У меня есть помощнички. Я им говорю: «Давай, выводи команду» Отвечают: «Нет, нет, нет. Не надо. Давай ты, Васильевич. Я не хочу».

Петраков также объяснил, почему не может играть в контроль мяча.