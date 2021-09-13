Петраков – о контроле мяча: «Мы не испанцы и никогда ими не будем»
Петраков: «От ошибок дебютантов сборной хватался за голову. Я себя убиваю»
Тем не менее, тренер национальной команды отметил, что никто из игроков серьезно с Чехией не провалился
13 сентября 11:36
Александр Петраков / Фото - УАФ
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в эфире программы «Великий футбол» оценил выступление дебютантов команды в товарищеском матче с Чехией (1:1). Также специалист признался, что его работа заставляет понервничать.
Доволен тем, как они вышли и сыграли. Они дебютировали, но никто игру не провалил. У них было волнение и много ошибок в простых ситуациях – я за голову хватался. Но ничего, так и становятся футболистами. Это я себя убиваю.
Что говорят родные в связи с тем, что я постоянно на эмоциях? Сильно болеют и переживают за меня.
Не все же хотят быть главными тренерами. У меня есть помощнички. Я им говорю: «Давай, выводи команду» Отвечают: «Нет, нет, нет. Не надо. Давай ты, Васильевич. Я не хочу».
Петраков также объяснил, почему не может играть в контроль мяча.