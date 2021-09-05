Шевченко откровенно рассказал, почему не вызывал Буяльского в сборную Украины

Хавбек на играл за национальную команду 2.5 года

Андрей Шевченко / фото - Футбол 1/2/3

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему хавбек «Динамо» Виталий Буяльский не получал вызов в национальную команду.

Можете откровенно сказать, почему Буяльского 2,5 года не было в сборной?

«Были моменты, когда у него были травмы. Второй момент – я уважаю этого игрока, он ведущий в «Динамо», но мы играли по одной системе. А вызывать игрока, чтобы он потом не играл или играл не на своей позиции, заставлять играть его не так эффективно. Я честно ему сказал, что когда мы будем понимать, как его использовать, тогда будем вызывать».

При Александре Петракове полузащитник получил первый вызов в сборную за очень длительное время и сразу же вышел в стартовом составе в матче с Казахстаном.

Игру с французами хавбек пропустил из-за повреждения.

Напомним, Петраков рассказал, при каком условии Буяльский будет выходить в основном составе команды.