Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии
Именно столько футболистов получили шанс отправиться со сборной Украины в Глазго
20:28
Александр Петраков / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что 36 кандидатов в национальную команду получили британские визы. В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 «сине-желтые» сыграют против Шотландии.
Сколько футболистов полетит в Шотландию на матч плей-офф против британцев?
Мы сделали визы для 36 футболистов.
Все из них отправится в Британию?
По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать.
Петраков также рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022.
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