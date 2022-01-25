Петраков рассчитывает на 36 игроков в матче против Шотландии

Именно столько футболистов получили шанс отправиться со сборной Украины в Глазго

Александр Петраков / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сообщил, что 36 кандидатов в национальную команду получили британские визы. В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 «сине-желтые» сыграют против Шотландии.

Сколько футболистов полетит в Шотландию на матч плей-офф против британцев?

Мы сделали визы для 36 футболистов.

Все из них отправится в Британию?

По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать.

Петраков также рассказал, как пандемия отразится на подготовке сборной Украины к стыкам ЧМ-2022.