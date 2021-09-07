Петраков рассказал, что нужно сделать Судакову, чтобы попасть в сборную Украины

Пока что хавбек выступает за команду U-21

Георгий Судаков / фото - FootBoom

Полузащитник «Шахтера» и молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал о выступлениях за национальную команду:

Георгий, как настроение после Сербии и перед Арменией?

«Первый матч в отборочном турнире принес нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе. С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдалим все силы, чтобы взять три очка».

На Евро ты был в составе главной команды страны, но новый сезон начал с молодежкой. Эмоций не поубавилось?

«Ни в коем случае. В национальной сборной я ведь особо и не играл. Мне важно было получить опыт в тренировочном процессе с лучшими футболистами страны. А в молодежке я получаю игровую практику, поэтому я рад быть востребованным в этой команде».

Принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня совпадают?

«Да. В общем-то, все, что наигрывалось в национальной сборной, переносилось в молодежку».

От Александра Петракова были какие-то установки?

«Александр Васильевич звонил мне, сказал, что в будущем рассчитывает на меня и добавил: когда забью три мяча в одном матче, то он сразу вызовет в национальную сборную (смеется). А если серьезно, то это пока разговоры. Сейчас я полностью сконцентрирован на выступлении за молодежную сборную».

Армения не фаворит нашей группы. Что ты думаешь о будущем сопернике?

«Мы смотрели ее матчи против Фарерских островов. Ни в коем случае нельзя недооценивать армянскую сборную. В ее составе много хороших футболистов, технически оснащенных. Возможно, у противников есть небольшой дисбаланс в обороне, но с мячом они работают классно».

Молодежная сборная Украины давно не стартовала в отборочном турнире с победы. Как сейчас ты оцениваешь шансы нашей команды?

«Тяжело пока на что-то рассчитывать. Да, мы все хотим выйти из группы. Цели самые высокие. Но отбор только начался. Очень хорошо, что мы стартовали с победы, но впереди тернистый путь, поэтому команда готовится только к каждой последующей игре».

Подопечные Руслана Ротаня сумели одолеть Сербию и теперь впереди их ждет игра с армянами, которая состоится уже сегодня, 7 сентября в 19:00.

Напомним, Андрей Шевченко рассказал, что помешало Судакову и Тымчику сыграть на Евро-2020.