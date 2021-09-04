Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией
Стала известна заявка сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Франции. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.
Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.
В заявку не попал хавбек Игорь Харатин. Также в заявке нет еще двух игроков, о которых ранее было известно: Александр Зинченко (из-за перебора желтых) и Виталий Буяльский (из-за повреждения).
Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.