Петраков убрал еще одного игрока. Стала известна заявка сборной Украины на матч с Францией

Харатин не сыграет с командой Дешама

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Стала известна заявка сборной Украины на матч отбора ЧМ-2022 против Франции. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

В заявку не попал хавбек Игорь Харатин. Также в заявке нет еще двух игроков, о которых ранее было известно: Александр Зинченко (из-за перебора желтых) и Виталий Буяльский (из-за повреждения).

Ориентировочный состав сборной Украины на матч с Францией.

Онлайн трансляция матча Украина – Франция.