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Петраков включил Мудрика в расширенный список сборной Украины

Хавбек может быть вызван в команду уже весной
Футбол Сборная Украины
07:16
Петраков включил Мудрика в расширенный список сборной Украины
Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик включен в расширенный список сборной Украины.

Об этом сообщил главный тренер команды Александр Петраков.

Есть ли человек, который может составить конкуренцию Зубкову и Цыганкову на левом фланге полузащиты?

«Зубков играет в «Ференцвароше» справа, но может на обоих флангах. Цыганков нормально играет на этой позиции. Он сделал первый гол в матче с Боснией. Витя обыграл игрока и отдал передачу на Зинченко.

Но я понимаю, куда вы клоните. Я предугадал ваш вопрос. Еще 10 дней назад я вызвал на разговор Мишу Мудрика. Мы с ним поговорили, я ему рассказал о своих критериях, в чем ему нужно прибавить. Мы хорошо поговорили. Посмотрим, как он будет играть.

Я его написал в расширенный список, наши администраторы готовят визы. Это не один день. В расширенном списке 36 человек. Посмотрим, будет ли он соответствовать критериям. Мы с ним плодотворно поговорили. Мне понравился разговор».


В последней игре УПЛ Мудрик оформил три ассиста.

Источник: ПроФутбол Digital Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол) Михаил Мудрик Александр Петраков

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