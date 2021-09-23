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Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией

Бущан переведен из резервного списка
Футбол Сборная Украины
18:24
Петраков внес изменения в заявку сборной Украины на матчи с Боснией и Финляндией
Александр Петраков / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков внес изменения в основной список заявки национальной команды на матчи с Боснией и Герцеговиной и Финляндией. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В частности, голкипер Георгий Бущан был переведен из резервного списка в основной. Теперь в основном списке сборной Украины четыре вратаря – Андрей Пятов, Денис Бойко, Дмитрий Ризнык и Георгий Бущан.

Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной 12-го октября, а 9-го – с Финляндией.

Напомним, в заявке сборной Украины на ближайшие матчи не оказалось лидера команды – Руслана Малиновского.

Петр Приходько
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