Петраков: «Вы меня все ненавидите, столько обо мне гадостей»

Специалист рассказал о том, какой критике ежедневно подвергается

Александр Петраков / фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков на пресс-конференции УАФ обратился к журналистам из-за критики, которой он подвергается в СМИ:

«За эти полтора месяца у руля сборной мне «так приятно», вы меня все ненавидите, столько обо мне статей, гадостей, что я честно стал сильнее. Спасибо вам огромное, у меня такая мотивация сумасшедшая. Меня так ненавидят, класс. Поехали дальше. Прессу я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали, чтобы я вообще не читал интернет, и вы знаете, я так и сделал. Чувствую себя прекрасно. Буду читать книги, а интернет не буду».

Особенно критикуется решение тренера не вызывать на матчи сборных хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского. Специалист также прокомментировал эту ситуацию.