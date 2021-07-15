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Петряк не помог «Фехервару» избежать вылета из Лиги конференций от «Арарата»

Венгерский клуб не сумел конвертировать созданные моменты в голы
Футбол Лига конференций UEFA
17:56
Петряк не помог «Фехервару» избежать вылета из Лиги конференций от «Арарата»
Фото - МОЛ Фехервар

В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций «Арарат» дома переиграл «Фехервар».

Гости владели преимуществом, как во владении, так и по количеству созданных моментов. Однако армянский коллектив реализовал оба удара в створ.

Украинский полузащитник венгерской команды Иван Петряк провел на поле весь матч. Однако ему не удалось помочь партнерам избежать поражения.

«Арарат» вышел в следующий раунд. Там команда встретится с победителем пары «Пайде» – «Шленск».

Лига конференций. Первый раунд квалификации, ответный матч

«Арарат» – «Фехервар» 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Побулич, 33, Силю, 85

«Арарат»: Ермаков, Браво (Акопян, 76), Прлевич, Мкоян, Маргарян, Побулич, Мурадян, Аракелян (Акопян Р., 68), Дебле (Силю, 54), Малакян (Маноян, 54), Коне.

«Фехервар»: Ковальчик, Фиоло, Люфтнер (Муслиу, 11), Стопира, Хайстер, Бамгбойе (Дардай, 61), Него, Алеф, Петряк, Николич, Ури (Зивзивадзе, 46).

Предупреждения: Побулич, Акопян – Него

Сергей Стаднюк
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Теги

Фехервар Иван Петряк

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