Петряк не помог «Фехервару» избежать вылета из Лиги конференций от «Арарата»
В ответном матче первого раунда квалификации Лиги конференций «Арарат» дома переиграл «Фехервар».
Гости владели преимуществом, как во владении, так и по количеству созданных моментов. Однако армянский коллектив реализовал оба удара в створ.
Украинский полузащитник венгерской команды Иван Петряк провел на поле весь матч. Однако ему не удалось помочь партнерам избежать поражения.
«Арарат» вышел в следующий раунд. Там команда встретится с победителем пары «Пайде» – «Шленск».
Лига конференций. Первый раунд квалификации, ответный матч
«Арарат» – «Фехервар» 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Побулич, 33, Силю, 85
«Арарат»: Ермаков, Браво (Акопян, 76), Прлевич, Мкоян, Маргарян, Побулич, Мурадян, Аракелян (Акопян Р., 68), Дебле (Силю, 54), Малакян (Маноян, 54), Коне.
«Фехервар»: Ковальчик, Фиоло, Люфтнер (Муслиу, 11), Стопира, Хайстер, Бамгбойе (Дардай, 61), Него, Алеф, Петряк, Николич, Ури (Зивзивадзе, 46).
Предупреждения: Побулич, Акопян – Него
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