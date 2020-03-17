ПФЛ проголосовала за обновленный формат Первой лиги

Увеличение количества участников и разделение команд на две группы должен утвердить исполком УАФ

Фото - ФК Оболонь

В Профессиональной футбольной лиге проголосовали за новый формат Первой лиги. Его планируется внедрить, начиная с сезона-21/22.

Согласно нему количество участников чемпионата увеличится до 20. Команды будут поделены на две группы по 10 коллективов.

ПФЛ планирует провести опрос среди клубов относительно обновленного формата. Также его еще должен утвердить Исполком УАФ.

Ранее об идее нового формата соревнования рассказал президент ПФЛ Александр Каденко.