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Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»

Защитник «Барселоны» считает, что 11-метровые нужно бить по другой системе
Футбол Евро-2020
07:02
Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»
Жерар Пике / Фото: Twitter

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем Twitter высказался о финальном матче Евро-2020, в котором Италия победила Англию (1:1, пен. 3:2).

«Италия заслуженно выиграла Евро-2020. Это лучшая команда турнира. Тем не менее, тот факт, что они били первыми в серии пенальти, снова помог ему. Это позволило им ошибиться, как в матче со сборной Испании, но остаться в игре»

5 самых ярких матчей Евро-2020.

Петр Приходько
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Теги

Жерар Пике Италия – Англия

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