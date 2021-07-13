В Италии несколько болельщиков погибло во время празднования победы сборной Италии на чемпионате Европы
Пике: «Италия выиграла серию пенальти, потому что они били первыми»
Защитник «Барселоны» считает, что 11-метровые нужно бить по другой системе
Жерар Пике / Фото: Twitter
Защитник «Барселоны» Жерар Пике в своем Twitter высказался о финальном матче Евро-2020, в котором Италия победила Англию (1:1, пен. 3:2).
«Италия заслуженно выиграла Евро-2020. Это лучшая команда турнира. Тем не менее, тот факт, что они били первыми в серии пенальти, снова помог ему. Это позволило им ошибиться, как в матче со сборной Испании, но остаться в игре»
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