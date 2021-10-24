Пике: «Расстроился, когда стал самым возрастным автором гола «Барсы» в истории ЛЧ»

Жерар Пике / фото - Football Espana

Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскрыл, когда планирует повесить бутсы на гвоздь. Испанца цитирует Mundo Deportivo.

Конечно, я уже в определенном возрасте. Когда я увижу, что уже не так важен, как раньше, то уйду. Во мне все еще живет мятежный Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я хорошо готов физически, то чувствую это. Я не буду самым быстрым на поле, но я все еще способен бороться с лучшими и чувствовать, что я не хуже, чем они. Пока это будет так, я буду играть.

Я закончу карьеру в «Барсе». Это точно. Но я не приму вариант, при котором я закончу карьеру игроком запаса. Посмотрим. Если я сижу на скамейке три месяца, а потом наступает моя очередь сыграть, то ладно. Но целый год в запасе? Нет, такого я не хочу».