Пике: «Расстроился, когда стал самым возрастным автором гола «Барсы» в истории ЛЧ»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскрыл, когда планирует повесить бутсы на гвоздь. Испанца цитирует Mundo Deportivo.
«Я не чувствую себя ветераном. Недавно я увидел, что стал самым возрастным игроком, забивавшим за «Барсу» в Лиге чемпионов, и это расстроило меня. Лучше бы меня не было в таком списке. Но потом я увидел, что догнал Роберто Карлоса по голам, и мне стало лучше. Гораздо лучше. Но я не чувствую себя возрастным.
Конечно, я уже в определенном возрасте. Когда я увижу, что уже не так важен, как раньше, то уйду. Во мне все еще живет мятежный Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я хорошо готов физически, то чувствую это. Я не буду самым быстрым на поле, но я все еще способен бороться с лучшими и чувствовать, что я не хуже, чем они. Пока это будет так, я буду играть.
Я закончу карьеру в «Барсе». Это точно. Но я не приму вариант, при котором я закончу карьеру игроком запаса. Посмотрим. Если я сижу на скамейке три месяца, а потом наступает моя очередь сыграть, то ладно. Но целый год в запасе? Нет, такого я не хочу».
Уже сегодня, 24 октября в 17:15 испанец выйдет на поле в составе «блаугранас» в матче с «Реалом». Онлайн трансляция встречи.
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