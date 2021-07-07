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Пике: «В серии пенальти побеждают бьющие первыми»

Защитник предложил свой вариант для пробития 11-метровых
Футбол Евро-2020
11:54
Пике: «В серии пенальти побеждают бьющие первыми»
Жерар Пике / фото - AS

Защитник «Барселоны» и бывший игрок сборной Испании Жерар Пике прокомментировал поражение своей национальной команды в серии пенальти сборной Италии на Евро-2020.

Футболист посетовал на формат проведения послематчевых 11-метровых ударов. В своем Twitter Пике предложил альтернативный вариант.

 

  «Это не просто совпадение, что все четыре серии, которые были пока на Евро-2020 и Кубке Америки, выиграли те команды, которые били первыми.

Статистика говорит, что у команды, бьющей первой, есть больше вариантов. И в таком турнире мне не кажется справедливым, что жребий ставит другую команду в невыгодное положение.

Я думаю, что лучший формат для серий пенальти – ABBAABBAAB. В таком случае команды, если никто не ошибается, по очереди выходят вперед. Психологически многое меняется, когда ты впереди или позади».

Другой защитник «Барселоны» Жорди Альба ранее также высказался о поражении.

Антон Кривенко
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Жерар Пике

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