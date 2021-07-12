Пикфорд – лучший вратарь Евро по количеству пропущенных мячей

Англичанина пробили впервые лишь в полуфинале

Джордан Пикфорд / фото - Angola News

Сборная Англии в финале Евро-2020 уступила сборной Италии. Исход матча решила серия пенальти, где удача оказалась на стороне «Скуадры Адзурры».

Вратарь «львов» Джордан Пикфорд отразил два удара с 11-метровой отметки – столько же, сколько и его итальянский визави Джанлуиджи Доннарумма. Но этого оказалось недостаточно, так как еще один незабитый англичанами удар пришелся в стойку ворот. В штангу попал форвард Маркус Рэшфорд.

Тем не менее, Пикфорд стал лучшим вратарем Евро по количеству пропущенных мячей и сухих матчей, сообщает официальный сайт UEFA.

Голкипер пропустил лишь два мяча на это форуме: в полуфинале от Испании и непосредственно в финале. Примечательно, что оба этих гола прилетели после исполнения стандартных положений.

Ближайшие преследователи Пикфорда по этому показателю: Доннарумма, которого признали лучшим игроком турнира, и страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа, который провел на два матче меньше.

Английский голкипер также был близок к тому, чтобы побить рекорд легендарного Икера Касильяса по минутам подряд без пропущенных мячей, но ему не хватило для этого буквально одного тайма.

Напомним, на финале Евро присутствовали звезды мирового масштаба.