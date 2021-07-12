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Пикфорд – лучший вратарь Евро по количеству пропущенных мячей

Англичанина пробили впервые лишь в полуфинале
Футбол Евро-2020
11:39
Пикфорд – лучший вратарь Евро по количеству пропущенных мячей
Джордан Пикфорд / фото - Angola News

Сборная Англии в финале Евро-2020 уступила сборной Италии. Исход матча решила серия пенальти, где удача оказалась на стороне «Скуадры Адзурры».

Вратарь «львов» Джордан Пикфорд отразил два удара с 11-метровой отметки – столько же, сколько и его итальянский визави Джанлуиджи Доннарумма. Но этого оказалось недостаточно, так как еще один незабитый англичанами удар пришелся в стойку ворот. В штангу попал форвард Маркус Рэшфорд.

Тем не менее, Пикфорд стал лучшим вратарем Евро по количеству пропущенных мячей и сухих матчей, сообщает официальный сайт UEFA.

Голкипер пропустил лишь два мяча на это форуме: в полуфинале от Испании и непосредственно в финале. Примечательно, что оба этих гола прилетели после исполнения стандартных положений.

Ближайшие преследователи Пикфорда по этому показателю: Доннарумма, которого признали лучшим игроком турнира, и страж ворот сборной Бельгии Тибо Куртуа, который провел на два матче меньше.

Английский голкипер также был близок к тому, чтобы побить рекорд легендарного Икера Касильяса по минутам подряд без пропущенных мячей, но ему не хватило для этого буквально одного тайма.

Напомним, на финале Евро присутствовали звезды мирового масштаба


Павел Харченко
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Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) Джордан Пикфорд

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