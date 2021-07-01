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Пикфорд: «Матч с Украиной будет сложным»

Англичане не недооценивают соперника
Футбол Евро-2020
20:45
Пикфорд: «Матч с Украиной будет сложным»
Джордан Пикфорд / фото - iNews

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал BBC о своих ожиданиях от матча с Украиной:

«Победа над Германией была для нас масштабным событием. Мы знаем, что матч с Украиной будет сложным. Каждая игра сложна. Мы будем готовы. Мы смотрели игру сборной Украины на днях по дороге домой, а сегодня утром провели собрание команды, чтобы обсудить их структуру».

Англичане медленно, но верно движутся к финалу Евро-2020. Они уверенно вышли из-группы, в первом матче плей-офф выбили сборную Германии, а Пикфорд до сих пор не пропустил ни одного мяча. Тем не менее, команда Андрея Шевченко может дать Англии хороший бой, ведь украинцы будут сражаться не только за себя, но и за Артема Беседина, получившего страшную травму.

Матч состоится уже в субботу на «Олимпийском» стадионе в Риме.

Напомним, ассистент Шевченко рассказал, что Руслан Малиновский находится не в лучшем физическом состоянии.

 

Павел Харченко
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сборная Украины (футбол) Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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