Пихаленок: «Вызов в сборную Украины стал для меня неожиданностью»

Александр Пихаленок / фото - FootBoom

Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022:

Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.

Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы».