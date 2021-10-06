Экс-игрок сборной Украины: «Вокруг персоны Малиновского происходит какой-то дурдом»
Пихаленок: «Вызов в сборную Украины стал для меня неожиданностью»
Зинченко поспособствовал попаданию игрока в национальную команду
11:50
Александр Пихаленок / фото - FootBoom
Хавбек «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины на матчи отбора ЧМ-2022:
«Это мечта каждого футболиста попасть в национальную сборную. Команда хорошо меня приняла. Я многих знаю, и в «Шахтере» многих знал, общался с ними. Вот с «динамовскими» ребятами общался. С тренером хорошо поговорили.
Петраков? Он мне немного рассказал, провел тактические занятия с командой. В процесс входить не сложно, так как у нас идет сезон. Для меня неожиданным был этот вызов. Вообще, я мечтал очень сюда попасть. Каждый сюда мечтает попасть.
Мы сконцентрированы, готовимся к ближайшим соперников, нам нужно одержать две победы».
Ранее тренер украинской национальной команды Александр Петраков рассказал, как Зинченко поспособствовал попаданию Пихеленка в национальную команду.
Ближайшая игра ждет национальную команду уже в эту субботу, 9 октября.
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