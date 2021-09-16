Пиоли: «Милан» пропустил два мяча от «Ливерпуля» из-за собственных ошибок»

Стефано Пиоли / Фото - ФК Милан

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями относительно матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на Sky Italia.

Команда была мотивирована, мы ждали сильного начала от наших соперников, но играли слишком медленно. Окружающая среда, игра, класс соперника создали для нас некоторые трудности. Мы едем домой с пониманием, что команда может расти и что уровень Лиги чемпионов действительно очень высок, нам придется стараться еще лучше.

Они очень здорово наседали, и мы испытывали определенные трудности при игре с мячом на первых минутах. Жаль, что результат такой, ведь, несмотря на высокий класс «Ливерпуля», мы знаем, как добиться большего и будем усердно работать, чтобы стать лучше. Обычно мы играем гораздо осторожнее, мы могли лучше сыграть в обороне.