Пиоли: «Милан» пропустил два мяча от «Ливерпуля» из-за собственных ошибок»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мыслями относительно матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3). Слова специалиста передает пресс-служба UEFA со ссылкой на Sky Italia.
«Ливерпуль» играл великолепно, особенно в первые 25 минут. Отыгравшись затем, сожалею о тех двух мячах, что мы также из-за собственных ошибок пропустили во втором тайме. Получился матч, который поможет нам прогрессировать в плане интенсивности и качества игры.
Команда была мотивирована, мы ждали сильного начала от наших соперников, но играли слишком медленно. Окружающая среда, игра, класс соперника создали для нас некоторые трудности. Мы едем домой с пониманием, что команда может расти и что уровень Лиги чемпионов действительно очень высок, нам придется стараться еще лучше.
Они очень здорово наседали, и мы испытывали определенные трудности при игре с мячом на первых минутах. Жаль, что результат такой, ведь, несмотря на высокий класс «Ливерпуля», мы знаем, как добиться большего и будем усердно работать, чтобы стать лучше. Обычно мы играем гораздо осторожнее, мы могли лучше сыграть в обороне.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сравнялся со Стивеном Джеррардом по количеству голов на «Энфилде» в Лиге чемпионов.