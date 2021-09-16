Салах сравнялся с Джеррардом по количеству голов на домашнем стадионе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

В гостях в Лиге чемпионов у Мохамеда существенно меньше голов





Мохамед Салах / Фото: twitter

Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда по количеству голов в еврокубках на домашнем стадионе, сообщает Goal.com.



Гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» стал для Салаха 14-м на арене Anfield.

Всего у Салаха 26 голов в составе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.

Напомним, «Ливерпуль» по ходу матча с «Миланом» проигрывал, но все же смог одержать волевую победу.