«Милан» отыгрывался и вел в счете, но в матче с пятью голами победил «Ливерпуль»
Салах сравнялся с Джеррардом по количеству голов на домашнем стадионе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
В гостях в Лиге чемпионов у Мохамеда существенно меньше голов
10:57
Мохамед Салах / Фото: twitter
Звездный форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах
повторил рекорд бывшего капитана мерсисайдцев Стивена Джеррарда по количеству голов в еврокубках на домашнем стадионе, сообщает Goal.com.
Гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана» стал для Салаха 14-м на арене Anfield.
Всего у Салаха 26 голов в составе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов.
Напомним, «Ливерпуль» по ходу матча с «Миланом» проигрывал, но все же смог одержать волевую победу.
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